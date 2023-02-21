Судьи из Латвии. Стало известно, кто обслужит поединок Днепр-1 – АЕК

Стала известна бригада арбитров на ответный матч 1/16 финала Лиги конференций между "Днепром-1" и АЕКом из Ларнаки.

Главным судьей выступит 37-летний Андрис Трейманис из Латвии. Его ассистентами на линиях будут соотечественники Харалдс Гудерманис и Мартиньш Свипстс. Четвертый рефери - Александрс Голубевс.

За пультом VAR будут находиться нидерландцы Роб Диперинк и Эрвин Бланк.

Поединок "Днепр-1" - АЕК пройдет в четверг, 23 февраля в словацком Кошице. Начало - в 19:45 (киевское время). Напомним, что первая встреча завершилась минимальным поражением украинского клуба (0:1).