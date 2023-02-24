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Сабо: Я так и не понял, за счет чего хотел выиграть Днепр-1. Без Довбика команда, словно без рук
Неутешительные итоги от Йожефа Йожефовича
ТК Футбол 1/2/3
Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо проанализировал
— Я так и не понял, за счет чего хотел выиграть "Днепр-1". Честно говоря, я еще до начала ответного матча с АЕКом говорил, что не верю в способность днепрян одержать верх в этом противостоянии. Мы не увидели ни одного хотя бы 90-процентного момента у ворот гостей. После проигрыша в гостях со счетом 0:1 дома нужно забивать!
А что мы увидели? У "Днепра-1" не было скорости, все делалось с опозданием, слишком долго днепряне возились с мячом, и партнеров к команде не видели... Когда я работал тренером, спросил одного из своих футболистов: почему ты не отдавал мяч куда надо, ты что, не видел своего партнера? На что он мне ответил: если бы я его видел, то играл бы за "Реал". С тех пор я больше не общался с этим игроком.
— Отсутствие Довбика ощутимо снизило потенциал "Днепра-1"?
— Абсолютно. Команда без него, словно без рук. Довбик не только забивает, но и создает, что очень важно. Гуцуляка формально на ту позицию поставили, но он хавбек, оттого и отходил интуитивно назад, и впереди у днепрян не было никого.
— Ожидалось, что роль лидера в таком случае возьмет на себя Пихалёнок...
— Он искал моменты, чтобы удачно пробить в воротах соперника издалека, но в этот вечер у него ничего не получалось. Неудачный матч для Пихаленко.
— "Днепр-1" не смог избавиться от февральского синдрома, который очень часто препятствует украинским клубам в еврокубках?
— С физикой, вполне естественно, есть проблемы. Но в командном арсенале должны быть тактические варианты борьбы. Минус этого состава "Днепра-1" — отсутствие нужного класса. Потому и борьбы столько вместо футбола было. Днепряне элементарно не успевали за соперниками. На старте весенней части УПЛ им такого уровня игры вполне будет, а вот в Европе подобное не проходит.
— Что скажете о легионерах, которыми "Днепр-1" зимой усилил свой состав?
— А кто они и откуда пришли, чтобы решать такие задачи? Думаю, что летом Днепру-1, если команда квалифицируется в Лигу чемпионов, придется серьезно поработать над усилением, и не факт, что нынешние легионеры останутся в команде.
— Кипрский АЕК вам понравился?
— Несмотря на то, что за АЕК играют многие испанцы плюс балканцы, стиль у этой команды больше борцовский, чем футбольный. Большую часть матча гости сражались, сражались, и полумоменты смогли создать только на старте поединка. Такое не может нравиться!
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