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Ворскла еще не играла, но поучаствует в жеребьевке 3-го квалифайраунда ЛК. Известны потенциальные соперники

Лига конференций
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Пара с участием Ворсклы будет среди не сеяных представителей

Ворскла еще не играла, но поучаствует в жеребьевке 3-го квалифайраунда ЛК. Известны потенциальные соперники

Фото: Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Полтавская "Ворскла" еще не начала свой путь в еврокубковом сезоне 2023/24. Команда Виктора Скрипника еще только узнала имя своего ближайшего соперника – грузинская "Дила". Несмотря на это, "Ворскла" гарантированно примет участие в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги конференций в паре с "Дилою". Пара "Ворскла"/"Дила" будет вне посева, так что в третьем раунде отбора полтавчане могут сыграть с соперником, у которого высший рейтинг, или с командой, которая во втором квалификационном раунде победит высокорейтингового представителя.

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Потенциальные соперники "Ворсклы" в третьем раунде квалификации Лиги конференций:

  • "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)/"Петрокуб" (Молдова);
  • ЧФР Клуж (Румыния)/"Аданадемирспор" (Турция);
  • "Мидтьюлланн" (Дания)/"Прогресс" (Люксембург);
  • "Фенербахче" (Турция)/"Зимбру" (Молдова);
  • "Виктория" (Пльзень, Чехия)/"Дрита" (Косово);
  • "Брюгге" (Бельгия)/"Орхус" (Дания);
  • "Базель" (Швейцария)/"Тобол" (Казахстан);
  • ПАОК (Греция)/"Бейтар" (Израиль);
  • "Гент" (Бельгия)/"Жилина" (Словакия);
  • "Партизан" (Сербия);
  • АЗ (Нидерланды);

***

  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль)/"Паневежис" (Литва);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия)/"Богемианс-1905" (Чехия);
  • "Витория" (Гимарайнш, Португалия)/"Целе" (Словения);
  • "Русенборг" (Норвегия)/"Крузейдерс" (Северная Ирландия);
  • "Лех" (Польша)/"Кауно Жальгирис" (Литва);
  • ЦСКА (София, Болгария)/"Сепси" (Румыния);
  • "Юргорден" (Швеция)/"Люцерн" (Швейцария);
  • "Бешикташ" (Турция)/"Тирана" (Албания);
  • АПОЭЛ (Кипр)/"Войводина" (Сербия);
  • "Твенте" (Нидерланды)/"Хаммарбю" (Швеция);
  • FCSB (Румыния)/ЦСКА-1948 (Болгария);
  • "Риека" (Хорватия)/"Дукаджини" (Косово);
  • "Легия (Польша)/"Ордабасы" (Казахстан);
  • "Рапид" (Вена, Австрия);
  • "Ароука" (Португалия).

Процедура жеребьевки состоится в понедельник, 24-го июля, в 15:00.

Если паре с участием "Ворсклы" выпадет соперник/пара соперников, которые в списке выделены жирным, у "Ворсклы" будут шансы на посев во время жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Процедура жеребьевки второго квалификационного раунда состоится в понедельник, 24-го июля, в 15:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Третий квалификационный раунд Лига конференций
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