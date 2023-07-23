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Ворскла еще не играла, но поучаствует в жеребьевке 3-го квалифайраунда ЛК. Известны потенциальные соперники
Пара с участием Ворсклы будет среди не сеяных представителей
Фото: Олександр Приходько
Полтавская "Ворскла" еще не начала свой путь в еврокубковом сезоне 2023/24. Команда Виктора Скрипника еще только узнала имя своего ближайшего соперника – грузинская "Дила". Несмотря на это, "Ворскла" гарантированно примет участие в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги конференций в паре с "Дилою". Пара "Ворскла"/"Дила" будет вне посева, так что в третьем раунде отбора полтавчане могут сыграть с соперником, у которого высший рейтинг, или с командой, которая во втором квалификационном раунде победит высокорейтингового представителя.
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- "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)/"Петрокуб" (Молдова);
- ЧФР Клуж (Румыния)/"Аданадемирспор" (Турция);
- "Мидтьюлланн" (Дания)/"Прогресс" (Люксембург);
- "Фенербахче" (Турция)/"Зимбру" (Молдова);
- "Виктория" (Пльзень, Чехия)/"Дрита" (Косово);
- "Брюгге" (Бельгия)/"Орхус" (Дания);
- "Базель" (Швейцария)/"Тобол" (Казахстан);
- ПАОК (Греция)/"Бейтар" (Израиль);
- "Гент" (Бельгия)/"Жилина" (Словакия);
- "Партизан" (Сербия);
- АЗ (Нидерланды);
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- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль)/"Паневежис" (Литва);
- "Буде-Глимт" (Норвегия)/"Богемианс-1905" (Чехия);
- "Витория" (Гимарайнш, Португалия)/"Целе" (Словения);
- "Русенборг" (Норвегия)/"Крузейдерс" (Северная Ирландия);
- "Лех" (Польша)/"Кауно Жальгирис" (Литва);
- ЦСКА (София, Болгария)/"Сепси" (Румыния);
- "Юргорден" (Швеция)/"Люцерн" (Швейцария);
- "Бешикташ" (Турция)/"Тирана" (Албания);
- АПОЭЛ (Кипр)/"Войводина" (Сербия);
- "Твенте" (Нидерланды)/"Хаммарбю" (Швеция);
- FCSB (Румыния)/ЦСКА-1948 (Болгария);
- "Риека" (Хорватия)/"Дукаджини" (Косово);
- "Легия (Польша)/"Ордабасы" (Казахстан);
- "Рапид" (Вена, Австрия);
- "Ароука" (Португалия).
Процедура жеребьевки состоится в понедельник, 24-го июля, в 15:00.
Если паре с участием "Ворсклы" выпадет соперник/пара соперников, которые в списке выделены жирным, у "Ворсклы" будут шансы на посев во время жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.
Процедура жеребьевки второго квалификационного раунда состоится в понедельник, 24-го июля, в 15:00.
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