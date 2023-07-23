Ворскла еще не играла, но поучаствует в жеребьевке 3-го квалифайраунда ЛК. Известны потенциальные соперники

Полтавская "Ворскла" еще не начала свой путь в еврокубковом сезоне 2023/24. Команда Виктора Скрипника еще только узнала имя своего ближайшего соперника – грузинская "Дила". Несмотря на это, "Ворскла" гарантированно примет участие в жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги конференций в паре с "Дилою". Пара "Ворскла"/"Дила" будет вне посева, так что в третьем раунде отбора полтавчане могут сыграть с соперником, у которого высший рейтинг, или с командой, которая во втором квалификационном раунде победит высокорейтингового представителя.

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Потенциальные соперники "Ворсклы" в третьем раунде квалификации Лиги конференций:

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)/"Петрокуб" (Молдова);

ЧФР Клуж (Румыния)/"Аданадемирспор" (Турция);

"Мидтьюлланн" (Дания)/"Прогресс" (Люксембург);

"Фенербахче" (Турция)/"Зимбру" (Молдова);

"Виктория" (Пльзень, Чехия)/"Дрита" (Косово);

"Брюгге" (Бельгия)/"Орхус" (Дания);

"Базель" (Швейцария)/"Тобол" (Казахстан);

ПАОК (Греция)/"Бейтар" (Израиль);

"Гент" (Бельгия)/"Жилина" (Словакия);

"Партизан" (Сербия);

АЗ (Нидерланды);

***

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль)/"Паневежис" (Литва);

"Буде-Глимт" (Норвегия)/"Богемианс-1905" (Чехия);

"Витория" (Гимарайнш, Португалия)/"Целе" (Словения);

"Русенборг" (Норвегия)/"Крузейдерс" (Северная Ирландия);

"Лех" (Польша)/"Кауно Жальгирис" (Литва);

ЦСКА (София, Болгария)/"Сепси" (Румыния);

"Юргорден" (Швеция)/"Люцерн" (Швейцария);

"Бешикташ" (Турция)/"Тирана" (Албания);

АПОЭЛ (Кипр)/"Войводина" (Сербия);

"Твенте" (Нидерланды)/"Хаммарбю" (Швеция);

FCSB (Румыния)/ЦСКА-1948 (Болгария);

"Риека" (Хорватия)/"Дукаджини" (Косово);

"Легия (Польша)/"Ордабасы" (Казахстан);

"Рапид" (Вена, Австрия);

"Ароука" (Португалия).

Процедура жеребьевки состоится в понедельник, 24-го июля, в 15:00.

Если паре с участием "Ворсклы" выпадет соперник/пара соперников, которые в списке выделены жирным, у "Ворсклы" будут шансы на посев во время жеребьевки раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

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Процедура жеребьевки второго квалификационного раунда состоится в понедельник, 24-го июля, в 15:00.