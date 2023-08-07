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Не только Динамо и Днепр-1. Все пары плей-офф Лиги конференций

Лига конференций
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Не только Динамо и Днепр-1. Все пары плей-офф Лиги конференций

Фото: uefa.com

UA-Футбол
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31 августа станет известен полный список участников группового раунда Лиги конференций. Именно в последний день лета состояться ответные матчи плей-офф. Все 22 пары выглядят следующим образом.

Путь чемпионов

  • "Балкани" (Косово) / "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Шериф" (Молдова) / "БАТЭ" (Беларусь)
  • "Жальгирис" (Литва) / "Хэкен" (Швеция) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Ференцварош" (Венгрия)
  • "Струга" (Северная Македония) / "Свифт" (Люксембург) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) / "Брейдаблик" (Исландия)
  • "Фарул" (Румыния) / "Флора" (Эстония) – "Карабах" (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)
  • "Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария) – "Валмиера" (Латвия) / "Партизани" (Албания)

Основной путь

  • "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) / "Левски" София (Болгария) – "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
  • "Дила" (Грузия) / "АПОЕЛ" (Кипр) – "Гент" (Бельгия) / "Погонь" (Польша)
  • "Лех" (Познань, Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия) – "Славия" Прага (Чехия) / "Днепр-1" (Украина)
  • "Сепси" (Румыния) / "Актобе" (Казахстан) – "Буде-Глимт" (Норвегия) / "Пюник" (Армения)
  • "Тобол" (Казахстан) / "Дерри Сити" (Ирландия) – "Виктория" (Чехия) / "Гзира" (Мальта)
  • "Хиберниан" (Шотландия) / "Люцерн" (Швейцария) – "Астон Вилла" (Англия)
  • "Омония" (Кипр) / "Митьюлланд" (Дания) – "Легия" Варшава (Польша) / "Аустрия" (Австрия)
  • "Лилль" (Франция) – Б-36 (Фарерские острова) / "Риека" (Хорватия)
  • "Олимпиакос" (Греция) / "Генк" (Генк) – "Адана Демирспор" (Турция) / "Осиек" (Хорватия)
  • "Фенербахче" (Турция) / "Марибор" (Словения) – "Твенте" (Нидерланді) / "Рига" (Латвия)
  • "Арис" Салоники (Греция) / "Динамо" Киев (Украина) – "Бешикташ" (Турция) / "Нефтчи" (Азербайджан)
  • "Санта-Колома" (Андорра) / "Алкмаар" (Нидерланді) – "Арока" (Португалия) / "Бранн" (Норвегия)
  • "Рапид" Вена (Австрия) / "Дебрецен" (Венгрия) – "Фиорентина" (Италия)
  • "Русенборг" (Норвегия) / "Хартс" (Шотландия) – "Хайдук" (Хорватия) / "ПАОК" (Греция)
  • "ФКСБ" (Румыния) / "Нордшелланд" (Дания) – "Сабах" (Азербайджан) / "Партизан" (Сербия)
  • "Осасуна" (Испания) – "Брюгге" (Бельгия) / "Акюрейри" (Исландия)
  • "АЕК" Ларнака (Кипр) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Целе" (Словения) / "Неман" Гродно (Беларусь)
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Фенербахче (Стамбул) Брюгге Хайдук (Сплит) Динамо (Киев) Осасуна (Памплона) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) ПАОК (Салоники) Виктория (Пльзень) Мидтьюлланн (Хернинг) Гент СК Днепр-1 Лилль Лига конференций
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