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Не только Динамо и Днепр-1. Все пары плей-офф Лиги конференций
Информация для любителей статистики
Фото: uefa.com
31 августа станет известен полный список участников группового раунда Лиги конференций. Именно в последний день лета состояться ответные матчи плей-офф. Все 22 пары выглядят следующим образом.
Путь чемпионов
- "Балкани" (Косово) / "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) – "Шериф" (Молдова) / "БАТЭ" (Беларусь)
- "Жальгирис" (Литва) / "Хэкен" (Швеция) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Ференцварош" (Венгрия)
- "Струга" (Северная Македония) / "Свифт" (Люксембург) – "Зриньски" (Босния и Герцеговина) / "Брейдаблик" (Исландия)
- "Фарул" (Румыния) / "Флора" (Эстония) – "Карабах" (Азербайджан) / ХИК (Финляндия)
- "Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария) – "Валмиера" (Латвия) / "Партизани" (Албания)
Основной путь
- "Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) / "Левски" София (Болгария) – "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
- "Дила" (Грузия) / "АПОЕЛ" (Кипр) – "Гент" (Бельгия) / "Погонь" (Польша)
- "Лех" (Познань, Польша) / "Спартак" Трнава (Словакия) – "Славия" Прага (Чехия) / "Днепр-1" (Украина)
- "Сепси" (Румыния) / "Актобе" (Казахстан) – "Буде-Глимт" (Норвегия) / "Пюник" (Армения)
- "Тобол" (Казахстан) / "Дерри Сити" (Ирландия) – "Виктория" (Чехия) / "Гзира" (Мальта)
- "Хиберниан" (Шотландия) / "Люцерн" (Швейцария) – "Астон Вилла" (Англия)
- "Омония" (Кипр) / "Митьюлланд" (Дания) – "Легия" Варшава (Польша) / "Аустрия" (Австрия)
- "Лилль" (Франция) – Б-36 (Фарерские острова) / "Риека" (Хорватия)
- "Олимпиакос" (Греция) / "Генк" (Генк) – "Адана Демирспор" (Турция) / "Осиек" (Хорватия)
- "Фенербахче" (Турция) / "Марибор" (Словения) – "Твенте" (Нидерланді) / "Рига" (Латвия)
- "Арис" Салоники (Греция) / "Динамо" Киев (Украина) – "Бешикташ" (Турция) / "Нефтчи" (Азербайджан)
- "Санта-Колома" (Андорра) / "Алкмаар" (Нидерланді) – "Арока" (Португалия) / "Бранн" (Норвегия)
- "Рапид" Вена (Австрия) / "Дебрецен" (Венгрия) – "Фиорентина" (Италия)
- "Русенборг" (Норвегия) / "Хартс" (Шотландия) – "Хайдук" (Хорватия) / "ПАОК" (Греция)
- "ФКСБ" (Румыния) / "Нордшелланд" (Дания) – "Сабах" (Азербайджан) / "Партизан" (Сербия)
- "Осасуна" (Испания) – "Брюгге" (Бельгия) / "Акюрейри" (Исландия)
- "АЕК" Ларнака (Кипр) / "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) – "Целе" (Словения) / "Неман" Гродно (Беларусь)
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