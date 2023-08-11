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Судейский эксперт: На Буяльском был фол, это пенальти
Мирослав Ступар разобрал спорные эпизоды матча Лиги конференций
Фото: ФК Динамо Київ
Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар прокомментировал спорные игровые эпизоды поединка "Арис" - "Динамо" (1:0) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
"В центре внимания обозревателей оказались два эпизода: с назначением пенальти в ворота динамовцев и игнорирование арбитром фола защитника греков на киевлянине Буяльском.
Поскольку было касание мяча к руке защитника динамовцев Сироты, то наказание было справедливым. К сожалению, здесь есть вина стоппера киевлян, который в момент удара не контролировал свои руки.
Что касается падения Буяльского, то арбитр имел полное право назначить 11-метровый. Защитник хозяев толкнул динамовца в штрафной площади, когда тот рвался к воротам. Кстати, в этом эпизоде рефери был явно не последователен. Если уж не назначил пенальти, то должен был показать Буяльскому желтую карточку за симуляцию. Этого не произошло.
Конечно, если бы на матче в Салониках работала система VAR, то у арбитра была бы возможность исправить свою ошибку и тогда справедливость бы восторжествовала", - считает Ступар.
Ответная игра пройдет 17 августа.
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