Билеты на матч Динамо - Арис уже в продаже

"Динамо" объявило о старте продажи билетов на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Ариса".

Стоимость тикетов - от 60 до 450 румынский лей (494 - 3 700 грн - прим. ). Купить билеты можно онлайн, перейдя по этой ссылке.

Встреча состоится в Бухаресте, на стадионе "Джулешти" в четверг, 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по Киеву.

Напомним, первая игра между командами завершилась поражением бело-синих со счетом 0:1.