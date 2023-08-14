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Билеты на матч Динамо - Арис уже в продаже
Поединок Лиги конференций пройдет в этот четверг
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" объявило о старте продажи билетов на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Ариса".
Стоимость тикетов - от 60 до 450 румынский лей (494 - 3 700 грн - прим. ). Купить билеты можно онлайн, перейдя по этой ссылке.
Встреча состоится в Бухаресте, на стадионе "Джулешти" в четверг, 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по Киеву.
Напомним, первая игра между командами завершилась поражением бело-синих со счетом 0:1.
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