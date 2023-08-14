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Билеты на матч Динамо - Арис уже в продаже

Лига конференций
(1 голосов)

Поединок Лиги конференций пройдет в этот четверг

Билеты на матч Динамо - Арис уже в продаже

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" объявило о старте продажи билетов на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Ариса".

Стоимость тикетов - от 60 до 450 румынский лей (494 - 3 700 грн - прим. ). Купить билеты можно онлайн, перейдя по этой ссылке.

Встреча состоится в Бухаресте, на стадионе "Джулешти" в четверг, 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по Киеву.

Напомним, первая игра между командами завершилась поражением бело-синих со счетом 0:1.

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
fcdynamo.com

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