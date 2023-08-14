УАФ обратилась в УЕФА касательно позорного баннера во время матча Арис - Динамо

УАФ направила письмо в адрес УЕФА и Греческой федерации футбола относительно инцидента во время матча Лиги конференций "Арис" - "Динамо", который состоялся 10 августа.

"Вынуждены обратиться из-за оскорбительного и опасного инцидента, который произошел во время недавнего матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между ФК "Арис" (Греция) и ФК "Динамо" (Украина). На трибунах Kleanthis Vikelidis Stadium (Салоники, Греция) был продемонстрирован возмутительный баннер в адрес защитников "Азовстали", а именно - Smash Azov nazis ("Уничтожить нацистов Азова"), что было видно в трансляции матча.

Предполагаем, что баннер изготовили местные ультрас, которые контактируют с российскими фан-движениями, поскольку месседж на баннере полностью совпадает с посылами российской пропаганды. Указанный баннер был изъят с трибун примерно за 10 минут. Однако факт этого инцидента нас очень обеспокоил, поскольку он является опасным сигналом глубоко ошибочного восприятия трагических событий в Украине, а также примером неприемлемой для футбольной семьи пропаганды насилия на матчах соревнований под эгидой УЕФА. Защитники "Азовстали", также известные как подразделение "Азов" украинской армии, не имеют никакой связи с нацистами, как и никто из украинского общества, но это нарратив российской пропаганды, который она распространяет во всем мире.

Просим УЕФА и коллег из Греческой федерации футбола внимательно рассмотреть описанный эпизод и найти возможность принять строгие меры в отношении нарушителей, а также меры предосторожности для превенции подобных случаев в дальнейшем", - в частности, говорится в письме УАФ.