Основной вратарь Ариса может пропустить ответный матч с Динамо

Капитан и вратарь "Ариса" Хулиан Куэста рискует пропустить ответный матч с "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Как сообщает Gazzetta.gr. 32-летний голкипер получил повреждение на тренировке. У футболиста подозрение на растяжение связок. Его участие в игре с киевским клубом крайне сомнительно. Вероятно, его заменит Элефтериос Хутезиотис, перешедший этим летом из "Ионикоса".

Кроме того, в лезарете остаются защитник Якуб Брабец и вингер Кике Саверио.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Динамо" Мирча Луческу покинет киевлян в случае невыхода в групповой этап Лиги конференций. Ответный поединок между "Динамо" и "Арисом" состоится 17 августа и начнётся в 20:00. Первая игра завершилась поражением "бело-синих" 0:1.