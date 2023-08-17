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Динамо – Арис. 2:1. Караваев забивает на 85-й и выводит киевлян в овер-тайм – Видео

Лига конференций
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Мистеру везет

Динамо – Арис. 2:1. Караваев забивает на 85-й и выводит киевлян в овер-тайм – Видео

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" Киев выходит вперед в ответном поединке 3-го раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Александр Караваев сравнивает счет по сумме двух матчей.

Александр Андриевский отдал результативный пас на Александра Караваева, который дает надежду на выход дальше. Счет по сумме дух встреч теперь 2:2 и "Динамо" будет выходить на дополнительное время.

85' Александр Караваев – 2:1.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Арис (Салоники) Лига конференций
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