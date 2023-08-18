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"Отправили жалкие провокации обратно в Грецию", - Динамо в соцсетях "ответило" за Азов
Реакция киевлян на провокации
Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
"Динамо" в соцсетях прокомментировало
"Отправили жалкие провокации обратно в Грецию.
"Азов" - герои Украины", - гласит пост киевского клуба в Инстаграм.
Напомним, что в первом матче в Греции местные фанаты
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