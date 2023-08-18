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"Отправили жалкие провокации обратно в Грецию", - Динамо в соцсетях "ответило" за Азов

Лига конференций
(1 голосов)

Реакция киевлян на провокации

"Отправили жалкие провокации обратно в Грецию", - Динамо в соцсетях "ответило" за Азов

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

Новина українською

"Динамо" в соцсетях прокомментировало победу команды над "Арисом" (2:1, 6:5 по пенальти) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

"Отправили жалкие провокации обратно в Грецию.

"Азов" - герои Украины", - гласит пост киевского клуба в Инстаграм.

Напомним, что в первом матче в Греции местные фанаты вывесили за воротами провокационный баннер "smash azov nazis", что переводится как "разгромить нацистов Азова".

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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