"Отправили жалкие провокации обратно в Грецию", - Динамо в соцсетях "ответило" за Азов

"Динамо" в соцсетях прокомментировало победу команды над "Арисом" (2:1, 6:5 по пенальти) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

"Отправили жалкие провокации обратно в Грецию.

"Азов" - герои Украины", - гласит пост киевского клуба в Инстаграм.