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Луческу: У меня очень большой опыт в футболе, и это помогло мне принимать правильные решения

Лига конференций
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(1 голосов)

Динамо все-таки прошло Арис

Луческу: У меня очень большой опыт в футболе, и это помогло мне принимать правильные решения

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над "Арисом" (2:1, 6:5 по пенальти) в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

— Трудная игра. Перед матчем говорил, что мы играем против сложного соперника с опытными футболистами в составе, у которых за спиной много матчей Бундеслиги, АПЛ, Ла Лиги. Это взрослые футболисты. Так что в опыте у "Ариса" было превосходство. Но мы сыграли достойно. И, считаю, победили заслуженно.

Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Мы играли на нейтральном поле, но чувствовалась поддержка и местных любителей футбола, и украинцев. Благодарю вас! Вы нам помогли. И приглашаем вас на нашу игру с "Бешикташем" в следующем раунде Лиги конференций, которая состоится тут в ближайший четверг.

— Какие у вас были эмоции во время серии пенальти?

— Давненько в моей карьере не было экстратаймов и серии пенальти. Последний раз, если не ошибаюсь, такое случалось, когда я тренировал "Шахтер" и мы играли как раз против киевского "Динамо". Так что эмоции, конечно, были. Но главное, что всё закончилось хорошо.

У меня очень большой опыт в футболе. Это помогло мне принимать правильные решения. Меня очень сложно чем-то удивить, я прошел через многое в футболе.

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— Чего ждете от матчей с "Бешикташем", вашей бывшей командой?

— Я проработал в "Бешикташе" хороший отрезок своей карьеры, меня там любили и любят. Я там добился успеха. В какой-то мере мне будет приятно снова встретиться с с этой командой на футбольном поле.

Хочется в нашем домашнем матче увидеть наших болельщиков на трибунах в большом количестве, потому что не сомневаюсь, что поклонников "Бешикташа" тут будет внушительное количество: много турков живет и работает в Бухаресте. Надеюсь, сегодня каждый из болельщиков, который был на стадионе, ушел домой с частичкой позитива, полученной от нашей победы. Ждем вас всех на нашей игре с "Бешикташем". Думаю, болельщики, которые нас поддерживали сегодня тут, сейчас чувствуют себя частичкой нашей победы, потому что они нам действительно очень помогли.

— Сегодня у вас, можно сказать, тройная победа. Вы с "Динамо" прошли "Арис", ваш сын Разван с ПАОКом прошел "Хайдук", и за вас обоих рада ваша супруга Нелли.

— В первую очередь в этой ситуации страдала моя супруга Нелли. Она сегодня разрывалась между двумя стадионами. На наш матч не пришла, чтобы иметь возможность на расстоянии поддерживать нашего сына.

Наверное, сейчас я самый счастливый человек. Потому что у моей супруги выиграли и муж, и сын. Мы с Разваном хотели бы с нашими командами попасть в групповой этап и в одну группу. Этого же, уверен, хочет и Нелли.

Но в следующем раунде нам достался очень сложный соперник. Были варианты получить команды более низкого уровня, но реальность такова, какова она есть. Надо готовиться к матчам с "Бешикташем".

Завтра мы почти целый день будем в дороге. Летим в Кишинев, оттуда на автобусе отправляемся в Одессу, в воскресенье играем там с "Черноморцем", а в понедельник возвращаемся в Бухарест.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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Тренерую (Столица)
18.08.2023 в 00:33
Иди внуков воспитывай пока ещё передвигаешься. Это же надо быть таким жадным на деньги. Ты с собой их не заберёшь!!!
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