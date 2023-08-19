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Сидорчук: Миру важно наконец-то понять, кто есть кто и где герои

Лига конференций
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Капитан киевлян рассказал о событиях после финального свистка матча Динамо - Арис

Сидорчук: Миру важно наконец-то понять, кто есть кто и где герои

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Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал об эмоциях после матча ответного матча 3-го раунда квалификации Лиги конференций против "Ариса" (2:1, по пенальти 6:5).

Читайте такжеИгроки Динамо и Ариса устроили потасовку, после того как киевляне напомнили греческим болельщикам про Азов

Напомним, что после финального свистка игроки обеих команд устроили небольшую потасовку, после того как киевляне напомнили греческим болельщикам про Азов.

"Мы часто слышим, что не следует опускаться до уровня врага. Иногда сложно согласиться из-за несправедливости.

И нам свое делать. Вчера был высокий градус эмоций. Мы с командой своим поведением не хотели обходить нравственные и спортивные ценности в футболе. Не хотели вести себя как наши соперники.

Для нас важно показывать наших украинских героев. "Азов" был и остается героями, о которых мы должны рассказывать миру. Мы будем делать это дальше.

А миру важно наконец-то понять, кто есть кто и где герои", - написал Сидорчук в своем инстаграмме.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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