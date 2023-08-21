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Первый матч Динамо против Бешикташа рассудят англичане
Команды сыграют в четверг, 24 августа
Фото: Getty Images
УЕФА назначил судейскую бригаду на первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между киевским "Динамо" и турецким "Бешикташем".
Главным рефери будет 37-летний Даррен Инглэнд из Англии. На линии ему будут помогать соотечественники Саймон Беннетт и Дэниэл Робатан. Четвертый арбитр - Джон Брукс.
Поединок "Динамо" - "Бешикташ" пройдет в четверг, 24 августа в Бухаресте. Начало - в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 31 августа.
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Источник:uefa.com
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