Первый матч Динамо против Бешикташа рассудят англичане

УЕФА назначил судейскую бригаду на первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между киевским "Динамо" и турецким "Бешикташем".

Главным рефери будет 37-летний Даррен Инглэнд из Англии. На линии ему будут помогать соотечественники Саймон Беннетт и Дэниэл Робатан. Четвертый арбитр - Джон Брукс.

Поединок "Динамо" - "Бешикташ" пройдет в четверг, 24 августа в Бухаресте. Начало - в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 31 августа.