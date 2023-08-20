  1. UA-Футбол ⚽
  2. Турция
  3. Усилились перед матчами с Динамо: Бешикташ оформил трансфер полузащитника российского клуба
В тренде
Турция
Турция

Турция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усилились перед матчами с Динамо: Бешикташ оформил трансфер полузащитника российского клуба

Турция
(1 голосов)

Он уже когда-то играл против киевлян

Усилились перед матчами с Динамо: Бешикташ оформил трансфер полузащитника российского клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник московского ЦСКА Бахтийор Зайнутдинов официально стал игроком "Бешикташа". Об этом "черные орлы" сообщили на своих официальных ресурсах.

Согласно информации Transfermarkt, переход обошелся стамбульскому клубу 4,5 миллиона евро. Контракт между сторонами подписан четыре года.

Зайнутдинов на протяжении последних четырех лет играл в российском чемпионате. До этого он выступал за “Тараз” и “Астану”. Также он является игроком национальной сборной Казахстана.

Вскоре "Бешикташ" сыграет матчи четвертого раунда квалификации Лиги конференции против "Динамо". На 24 августа запланирован поединок в Бухаресте, а на 31 – в Стамбуле.

Добавим, что Зайнутдинов уже играл против "Динамо". В сезоне 2018/2019 он провел 76 минут за "Астану" в выездном для "бело-синих" матче Лиги Европы. Тогда казахи проиграли со счётом 0:1. В киевском поединке (2:2) Бахтиор на поле не выходил.

По теме
yellow-arrow
Мелочь, а приятно. Шахтер получит 130 тысяч евро от трансфера Фреда
yellow-arrow
Президент Галатасарая: Тете – наш игрок. Мы не видим никаких проблем или рисков в этом переходе
yellow-arrow
Галатасарай из-за жалобы Шахтера пока что не может зарегистрировать трансфер Тете
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ЦСКА (Москва) Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде