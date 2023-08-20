Усилились перед матчами с Динамо: Бешикташ оформил трансфер полузащитника российского клуба

Полузащитник московского ЦСКА Бахтийор Зайнутдинов официально стал игроком "Бешикташа". Об этом "черные орлы" сообщили на своих официальных ресурсах.

Согласно информации Transfermarkt, переход обошелся стамбульскому клубу 4,5 миллиона евро. Контракт между сторонами подписан четыре года.

Зайнутдинов на протяжении последних четырех лет играл в российском чемпионате. До этого он выступал за “Тараз” и “Астану”. Также он является игроком национальной сборной Казахстана.

Вскоре "Бешикташ" сыграет матчи четвертого раунда квалификации Лиги конференции против "Динамо". На 24 августа запланирован поединок в Бухаресте, а на 31 – в Стамбуле.

Добавим, что Зайнутдинов уже играл против "Динамо". В сезоне 2018/2019 он провел 76 минут за "Астану" в выездном для "бело-синих" матче Лиги Европы. Тогда казахи проиграли со счётом 0:1. В киевском поединке (2:2) Бахтиор на поле не выходил.