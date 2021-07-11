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Месси: Травмы у меня нет, просто дискомфорт в задней поверхности бедра
Нападающий избежал повреждения
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что у него нет травмы после финала Кубка Америки с Бразилией (1:0).
На послематчевой конфренции тренер Аргентины Лионель Скалони сообщил, что Месси играл с травмой.
"Травмы у меня нет, просто дискомфорт в задней поверхности бедра. Матчи шли подряд, отдыха не было. Мы играли одним составом.
К счастью, нам удалось взять кубок. Все закончилось хорошо", – сказал Месси.
Напомним, Месси с пятой попытки
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