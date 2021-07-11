Месси: Травмы у меня нет, просто дискомфорт в задней поверхности бедра

Форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что у него нет травмы после финала Кубка Америки с Бразилией (1:0).

На послематчевой конфренции тренер Аргентины Лионель Скалони сообщил, что Месси играл с травмой.

"Травмы у меня нет, просто дискомфорт в задней поверхности бедра. Матчи шли подряд, отдыха не было. Мы играли одним составом. К счастью, нам удалось взять кубок. Все закончилось хорошо", – сказал Месси.