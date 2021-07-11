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Кубок Америки 2021

Кубок Америки 2021 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси: Травмы у меня нет, просто дискомфорт в задней поверхности бедра

Кубок Америки 2021
(1 голосов)

Нападающий избежал повреждения

Месси: Травмы у меня нет, просто дискомфорт в задней поверхности бедра

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси рассказал о том, что у него нет травмы после финала Кубка Америки с Бразилией (1:0).

На послематчевой конфренции тренер Аргентины Лионель Скалони сообщил, что Месси играл с травмой.

"Травмы у меня нет, просто дискомфорт в задней поверхности бедра. Матчи шли подряд, отдыха не было. Мы играли одним составом.

К счастью, нам удалось взять кубок. Все закончилось хорошо", – сказал Месси.

Напомним, Месси с пятой попытки выиграл финал со сборной Аргентины.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Копа Америка Национальная сборная Бразилии
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Источник:
Marca

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