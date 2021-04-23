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Убаюкали и забили. ВИДЕО гола в Кубке Либертадорес после 33 передач подряд
Атлетико Насьональ шокировал чилийцев
фото - twitter.com/nacionaloficial
Колумбийский "Атлетико Насьональ" успешно начал групповой этап Кубка Либертадорес - в первом туре зелено-белые разобрались с чилийским "Универсидад Католика". При этом победа была обеспечена еще в первом тайме. Второй гол хозяев поля получился особенно эффектным - в стиле "Барселоны" времен Гвардиолы. Футболисты "Атлетико" выполнили 33 передачи подряд, пока финальную точку в комбинации не поставил капитан, 33-летний форвард Джефферсон Дуке.
С обзором всех матчей Кубка Либертадорес можно ознакомиться в материале Роберто Моралеса >>>
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