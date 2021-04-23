  1. UA-Футбол ⚽
  2. Кубок Либертадорес
  3. Убаюкали и забили. ВИДЕО гола в Кубке Либертадорес после 33 передач подряд
В тренде
Кубок Либертадорес
Кубок Либертадорес

Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Убаюкали и забили. ВИДЕО гола в Кубке Либертадорес после 33 передач подряд

Кубок Либертадорес
(1 голосов)

Атлетико Насьональ шокировал чилийцев

Убаюкали и забили. ВИДЕО гола в Кубке Либертадорес после 33 передач подряд

фото - twitter.com/nacionaloficial

Новина українською

Колумбийский "Атлетико Насьональ" успешно начал групповой этап Кубка Либертадорес - в первом туре зелено-белые разобрались с чилийским "Универсидад Католика". При этом победа была обеспечена еще в первом тайме. Второй гол хозяев поля получился особенно эффектным - в стиле "Барселоны" времен Гвардиолы. Футболисты "Атлетико" выполнили 33 передачи подряд, пока финальную точку в комбинации не поставил капитан, 33-летний форвард Джефферсон Дуке.

С обзором всех матчей Кубка Либертадорес можно ознакомиться в материале Роберто Моралеса >>>

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Универсидад Католика (Чили) Атлетико Насьональ (Медельин)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...