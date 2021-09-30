Динамовский след и тотальная бразилизация! Определились финалисты Копа Либертадорес

Полуфинал Копа Либертадорес. Ответные матчи

28 сентября. Белу-Оризонти. Стадион "Говернадор Магальяес Пинто" - "Минейрао"

"Атлетико Минейро" (Бразилия) - "Палмейрас" (Бразилия) 1:1

Голы: Варгас (52) - Дуду (68)

Первый матч - 0:0

"Атлетико Минейро": Эверсон - Мариано, Натан Силва, Алонсо, Гильерме Арана - Зарачо (Эдуардо Саша, 84), Жаир (Саварина, 78), Аллан (Че Че, 90), "Начо" Фернандес (Ревер, 90) - Варгас, Халк

Тренер - Кука

"Палмейрас": Вевертон - Маркос Роша (Габриэль Менино, 76), Луан, Густаво Гомес, Ренан, Пикерес - Рафаэль Вейга (Веслей, 82), Фелипе Мело, Данило - Дуду (Зе Рафаэль, 82), Рони (Габриэль Верон, 67)

Тренер - Абель Феррейра

Предупреждения: Натан Силва - Маркос Роша, Луан, Фелипе Мело

Арбитр - Вилмар Ролдан (Колумбия).

Первым финалистом Копа Либертадорес стал "Палмейрас", действующий обладатель трофея. Однако на этот раз ему сильно повезло на пути к решающему матчу. Первую встречу он должен был проигрывать и проиграл по всем показателям кроме счета, который остался нулевым. Перед вторым поединком он был аутсайдером. Несмотря на вторую позицию в чемпионате вслед именно за "Атлетико Минейро", подопечные Абеля Феррейры сейчас не выглядят настоящими конкурентами для лидера. Они много теряют в последнее время.

Зато "Бешеный петух" (прозвище соперника) поражает своей мощностью - в чемпионате он выглядит абсолютным фаворитом, дошел до полуфинала Кубка Бразилии и Либертадорес, уже выбил таких грандов, как "Бока Джуниорс" и "Ривер Плейт". В первом матче полуфинального противостояния "Атлетико" не только имел тотальное преимущество над "Палмейрасом", но и Халк не реализовал пенальти.

В этой же игре Абель Феррейра оказался хитрее Куки, ну и большим любимцем Фортуны. Португальский наставник не стал использовать свои привычные схемы 4-3-3 или 4-2-3-1, его выбором стало насыщение защиты - 5-4-1. Это позволило более эффективно чем в первом матче сдерживать мощную атаку "Минейро" во главе с Халком. В контр выпадах же "Палмейрас" всегда сильный. Именно изменение модели игры привело к тому, что в резерве так и остался наш знакомый по "Шахтеру" Луис Адриано. Не выпустил Феррейра и экс-игрока "Мелаллиста" Виллиана, его выбором стали более молодые игроки. А вот без Дуду (тот самый, что был в киевском "Динамо") обойтись не мог и именно тот и пробил ему путь в финал. Дуду сейчас в прекрасной форме, его рывки и дриблинг дают много моментов команде.

Несмотря на все указанное, "Атлетико Минейро" владел инициативой, а вот моментов в середине второго тайма соперники создавали почти одинаковое количество. Когда после фланговой подачи чилиец Эдуардо Варгас забил, то казалось, что "Бешеный петух" вновь разнесет "Вердао", как было в середине августа в чемпионате Бразилии. Однако быстрые контратаки весь матч донимали хозяевам и гол Дуду после передачи юного Габриэля Верона стал логичным воплощением стратегии Абеля Феррейры. Вот после него гости действительно сели в защиту и держали результат.

Напомню, что Южная Америка и Европа идут разными путями: в Либертадорес ранее выездные голы не имели никакого преимущества при равном счете по сумме двух матчей, но сейчас именно они решают, в то время как УЕФА наоборот отошла от такой практики. Интересно, что в 12 двухматчевых противостояниях Либертадорес 2021 фактор выездного гола сработал только дважды и супер мощный "Атлетико Минейро" стал одной из его жертв. Сейчас эта команда является лучшей в Южной Америке и ее финал против тоже очень сильного сейчас "Фламенго" был бы логическим завершением турнира, но не получилось.

"Конечно, мне очень больно проиграть это противостояние. Мы могли бы создать еще больше моментов, еще больше бить по воротам соперника, но мы сыграли именно так, как получилось. К сожалению, без таких поражений не существует футбола. Поэтому важно забыть все и стать сильнее ради дальнейших побед, тем более у нас сейчас еще чемпионат и кубок", - Кука, главный тренер" Атлетико Минейро ".

29 вересня. Гуаякиль. Стадион "Монументал Банко Пичинча - Исидро Ромеро Кабро"

"Барселона" (Эквадор) - "Фламенго" (Бразилия) 0:2

Голы: Бруно Энрике (18, 50)

Первый матч - 0:2

"Барселона" (Эквадор): Бурраи - Кастижо, Леон, Риверос, Пинеда - Мартинес, Карселен (Пералса, 56), Пиньятарес (Ойола, 79), Пресиадо (Диас, 46) - Гарсесом (Кортес, 56), Мастриани (Лопес, 79)

Тренер - Фабиан Даниэль Бустос

"Фламенго" (Бразилия): Диего Алвес - Исла Родриго Кайо, Давид Луис (Густаво Энрике, 10), Филипе Луис (Рене, 71) - Андреас Перейра (Виана, 77), Виллиан Арао - Эвертон Рибейро, де Аррсакаета (Педро, 77), Бруно Энрике (Мичаел, 71) - Габриэль Барбоса

Тренер - Ренато Гаушо

Арбитр - Роберто Тобар (Чили)

Предупреждения: Леон, Пиньятарес - Андреас Перрейра, Арао

Эквадорская "Барселона" всю ставку сделала на Либертадорес и, в частности, потому оказалась на 7-м месте в чемпионате. Отыграться с поражения в два мяча на высокогорье вещь достаточно реальная, но надо не забывать о разнице в классе команд. У "Фламенго" в этой паре было огромное преимущество над соперником. Более того, именно "Менгао" сейчас поражает своим прогрессом под руководством Ренато Гаушо.

Сама игра получилась слишком простой по содержанию - хозяева атаковали, а гости забивали.

Именно разница в классе команд позволила "Фла" играть и прагматично, и в любимом стиле быстрых атак. Два гола Бруно Энрике поставили крест на попытках эквадорцев что-то изменить.

Теперь в большом финале состоится классическое противостояние Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, двух главных городов Бразилии.