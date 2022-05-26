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Аргентинец, которого купил Манчестер Сити, забил шесть голов в матче Либертадорес - ВИДЕО

Кубок Либертадорес
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Хулиан Альварес эффектно попрощался с южноамериканской Лигой Чемпионов

Аргентинец, которого купил Манчестер Сити, забил шесть голов в матче Либертадорес - ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последний день зимнего трансферного окна "Манчестер Сити" объявил о подписании 22-летнего Хулиана Альвареса – форварда "Ривер Плейта", которым интересовались фактически все гранды европейского футбола. Горожане заплатили за игрока 17 млн. евро и оставили его в родном клубе в аренде до июля.

И он это время проводит с пользой – помог "Ривер Плейт" пройти групповой этап Копа Либертадорес (американский аналог Лиги Чемпионов). В частности, этой ночью в поединке шестого тура против "Альянса" из Лимы (Перу) выдал невероятный перфоманс – забил шесть голов.

Альварес забивал на любой вкус – после проникающих передач и выхода один на один, после ударов издали, воспользовавшись ошибкой соперника, замыкал прострел с фланга. Единственное – не забил головой. "Ривер Плейт" в итоге победил 8:1.

Интересно, что в предыдущих пяти матчах группового этапа Либертадорес Хулиан не забил ни одного мяча. В общей сложности на его счету 50 голов в 113 матчах. Он уже дебютировал в составе сборной Аргентины и отличился одним забитым мячом. Парень действительно очень талантлив. Интересно, какую же связку он сформирует с Эрлингом Холандом, который в следующем сезоне также будет выступать за "Манчестер Сити".

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В статье: Копа Либертадорес Манчестер Сити Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) Хулиан Альварес
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