Кубок Либертадорес - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аргентинец, которого купил Манчестер Сити, забил шесть голов в матче Либертадорес - ВИДЕО
Хулиан Альварес эффектно попрощался с южноамериканской Лигой Чемпионов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последний день зимнего трансферного окна "Манчестер Сити" объявил о подписании 22-летнего Хулиана Альвареса – форварда "Ривер Плейта", которым интересовались фактически все гранды европейского футбола. Горожане заплатили за игрока 17 млн. евро и оставили его в родном клубе в аренде до июля.
И он это время проводит с пользой – помог "Ривер Плейт" пройти групповой этап Копа Либертадорес (американский аналог Лиги Чемпионов). В частности, этой ночью в поединке шестого тура против "Альянса" из Лимы (Перу) выдал невероятный перфоманс – забил шесть голов.
Альварес забивал на любой вкус – после проникающих передач и выхода один на один, после ударов издали, воспользовавшись ошибкой соперника, замыкал прострел с фланга. Единственное – не забил головой. "Ривер Плейт" в итоге победил 8:1.
Интересно, что в предыдущих пяти матчах группового этапа Либертадорес Хулиан не забил ни одного мяча. В общей сложности на его счету 50 голов в 113 матчах. Он уже дебютировал в составе сборной Аргентины и отличился одним забитым мячом. Парень действительно очень талантлив. Интересно, какую же связку он сформирует с Эрлингом Холандом, который в следующем сезоне также будет выступать за "Манчестер Сити".
Популярное сейчас
- Тренер Фейеноорда отреагировал на поражение от Ромы в финале ЛК
- Зеленский в ответ на призывы отдать территории ради мира напомнил, что сейчас 2022-й, а не 1938-й год
- В результате стрельбы в Харькове трое убитых, один из них – в военной форме
- Два игрока сборной Украины работают вне общей группы - завтра команда проведет двусторонку
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО