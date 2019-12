Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк стал обладателем очередной индивидуальной награды, сообщает пресс-служба клуба. 28-летний футболист был признан лучшим игроком 2019 года в Англии по версии Ассоциации футбольных болельщиков.

В голосовании Вирджил обошёл Рахима Стерлинга («Манчестер Сити»), Сон Хын Мина («Тоттенхэм Хотспур»), Джейми Варди («Лестер Сити»), Пьер-Эмерика Обамеянга («Арсенал») и своего одноклубника Садио Мане.

«Я очень признателен за эту награду, она значит многое для меня. Спасибо болельщикам по всей стране, которые голосовали за меня. Надеюсь, я смогу продолжать делать то же, что и сейчас, становиться лучше и помогать своей команде», - сказал ван Дейк.

