Кубок лиги. Астон Вилла громит молодежь Ливерпуля

Настоящий парадокс, но последние успехи мерсисайдцев сыграли злую шутку с ними. Невозможно участвовать команде, даже такой как "Ливерпуль", в пяти разных турнирах. Календарь и его плотность (как жаль, что всего 365 дней в календаре) и ограниченный состав (даже у гранда не бывает двух равноценных составов) не позволят играть в пяти разных соревнованиях. Уже 18 декабря основа "красных" сыграет на клубном чемпионате мира.

В Кубке лиги помощник Юргена Клоппа Нил Критчли не имел шансов выстоять в матче с очень непростым соперником. "Астон Вилла" была настроена серьезно, мотивирована, а игроки, чей возраст не превышал 20 лет, сделали все, что смогли. Хорошо, что гости пропустили всего пять мячей.

На 14-й минуте Хурихэйн со штрафного пробил точно в цель, голкипера смутила собственная защита, несколько игроков пробежали мимо мяча. Почти сразу "Ливерпуль" пропустил снова - после прострела с фланга Бойс срезал мяч в свои ворота. Бирмингемцы поймали свою игру и продолжали атаковать, буквально все получалось у них, молодежь "красных" оказалась не готовой к такому натиску.

Четыре гола в первом тайме пропустили мерсисайдцы - это впервые с мая 2015-го года (во всех соревнованиях). "Сток Сити" в Премьер-лиге последний раз так огорчал "красных". В атаках у лидера АПЛ ничего не получалось, "Астон Вилла" полностью все контролировала, хотя второй тайм хозяева провели более сдержано. Лишь гол Уэсли в компенсированное время после паса Трезеге и выхода один на один с голкипером поставил точку в игре.

"Ливерпуль" снова жертвует этим турниром ради более высоких целей. А "Астон Вилла" выходит в полуфинал и попробует свои силы с более мотивированным соперником, хотя мало ли... все может случиться в кубковых противостояниях.

Кубок лиги. Четвертьфинал

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Астон Вилла - Ливерпуль 5:0

Голы: Хурихэйн 14, Бойс17 (а.г.), Коджиа 37, Коджиа 45, Уэсли 90+2

"Астон Вилла": Ньюланд, Аль-Мухаммади, Честер, Конса, Тейлор, Луис, Хурихэйн, Лэйнсбери, Хота, Трезеге, Коджиа (Уэсли 73).

"Ливерпуль": Келлехер, Хувер, Бойс, Ван ден Берг, Чиривелья, Кристи-Дэвис, Галлахер, Кейн, Лонгстафф, Эллиотт, Хилл.

Предупреждение: Исаак Кристи-Дэвис 41