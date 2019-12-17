  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кубок лиги. Астон Вилла громит молодежь Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок лиги. Астон Вилла громит молодежь Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Этого следовало ожидать?

Кубок лиги. Астон Вилла громит молодежь Ливерпуля
UA-Футбол
Новина українською

Настоящий парадокс, но последние успехи мерсисайдцев сыграли злую шутку с ними. Невозможно участвовать команде, даже такой как "Ливерпуль", в пяти разных турнирах. Календарь и его плотность (как жаль, что всего 365 дней в календаре) и ограниченный состав (даже у гранда не бывает двух равноценных составов) не позволят играть в пяти разных соревнованиях. Уже 18 декабря основа "красных" сыграет на клубном чемпионате мира.

В Кубке лиги помощник Юргена Клоппа Нил Критчли не имел шансов выстоять в матче с очень непростым соперником. "Астон Вилла" была настроена серьезно, мотивирована, а игроки, чей возраст не превышал 20 лет, сделали все, что смогли. Хорошо, что гости пропустили всего пять мячей.

На 14-й минуте Хурихэйн со штрафного пробил точно в цель, голкипера смутила собственная защита, несколько игроков пробежали мимо мяча. Почти сразу "Ливерпуль" пропустил снова - после прострела с фланга Бойс срезал мяч в свои ворота. Бирмингемцы поймали свою игру и продолжали атаковать, буквально все получалось у них, молодежь "красных" оказалась не готовой к такому натиску.

Кубок лиги. Астон Вилла громит молодежь Ливерпуля - изображение 1

Четыре гола в первом тайме пропустили мерсисайдцы - это впервые с мая 2015-го года (во всех соревнованиях). "Сток Сити" в Премьер-лиге последний раз так огорчал "красных". В атаках у лидера АПЛ ничего не получалось, "Астон Вилла" полностью все контролировала, хотя второй тайм хозяева провели более сдержано. Лишь гол Уэсли в компенсированное время после паса Трезеге и выхода один на один с голкипером поставил точку в игре.

"Ливерпуль" снова жертвует этим турниром ради более высоких целей. А "Астон Вилла" выходит в полуфинал и попробует свои силы с более мотивированным соперником, хотя мало ли... все может случиться в кубковых противостояниях.

Кубок лиги. Четвертьфинал

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)

Астон Вилла - Ливерпуль 5:0

Голы: Хурихэйн 14, Бойс17 (а.г.), Коджиа 37, Коджиа 45, Уэсли 90+2

"Астон Вилла": Ньюланд, Аль-Мухаммади, Честер, Конса, Тейлор, Луис, Хурихэйн, Лэйнсбери, Хота, Трезеге, Коджиа (Уэсли 73).

"Ливерпуль": Келлехер, Хувер, Бойс, Ван ден Берг, Чиривелья, Кристи-Дэвис, Галлахер, Кейн, Лонгстафф, Эллиотт, Хилл.

Предупреждение: Исаак Кристи-Дэвис 41

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mikelanjelo (Горішні Плавні)
18.12.2019 в 01:16
Таке враження, що звіт про матч автор писав, подивившись лише відеоогляд і не бачивши самого матчу. Молодь Ліверпуля від самого стартового свистка притиснула Віллу до своїх воріт і мала кілька чудових нагод забити 2-3 голи ще до 15 хв. Але просто божив воротар вілланів. І ледь не перша вилазка до воріт Ліверпуля завершилася потраплянням мяча в руку і як наслідок нелогічним штрафним і нелогічним голом з нього. А ще через хвилину сталося абсолютне нещастя, коли після банальної подачі, яка не ішла в площину воріт стався рикошет від захисника і мяч полетів в девятку за комірець воротарю. Всередині першого тайму була показова статистика ударів у площину: 6-1 на користь ЛФК, а рахунок 0-2 на користь Вілли. Тобто з одним не то ударом, не то пострілом зі штрафного бірмінгемці забили 2 голи (2-й - це автогол). То хто кого переграва??? ЛФК пішов всією командою відігруватися і наприкінці тайму його двічі спіймали на контрах. А в другому таймі молодняк звісно підсів і структура гри розсипалася. Хоча навіть при раунку 0-4 хлопці йшли вперед, щоб забити гол престижу, а не сиділи в захисті, щоб більше не пропустити. За що їм похвала! І мали кілька моментів для цього (але знову божив воротар Вілли). І через це поплатилися пропустивши ще одну контру за кілька секунд до фінального свистка.
Ответить
+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
17.12.2019 в 23:49
Ну в этой ситуации мы просто наше э к это самое мы уже... Здесь наши полномочия всё... Окончены
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...