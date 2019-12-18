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Бавария подпишет Сане в январе

Англия
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Игрок отказался продлевать контракт

Бавария подпишет Сане в январе
Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане в зимнее трансферное окно намерен перейти в "Баварию", сообщает Sport Bild.

Мюнхенцы хотели бы приобрести его летом, но он получил тяжелую травму. Англичане планируют выручить от продажи 150 миллионов евро. Предполагается, что в этот раз они запросят меньше после того, как игрок подпишет новый контракт. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов

Сане получил серьезное повреждение колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". Несколько дней назад 23-летний начал тренировки на поле.

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В статье: Манчестер Сити Лерой Сане
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