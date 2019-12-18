Бавария подпишет Сане в январе

Нападающий "Манчестер Сити" Лерой Сане в зимнее трансферное окно намерен перейти в "Баварию", сообщает Sport Bild.

Мюнхенцы хотели бы приобрести его летом, но он получил тяжелую травму. Англичане планируют выручить от продажи 150 миллионов евро. Предполагается, что в этот раз они запросят меньше после того, как игрок подпишет новый контракт. Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов

Сане получил серьезное повреждение колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". Несколько дней назад 23-летний начал тренировки на поле.