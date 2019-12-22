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Погба появился на поле впервые с 30-го сентября
Француз вышел на замену в матче с "Уотфордом"
В рамках 18-го тура АПЛ "Уотфорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" 2:0.
Хавбек "красных дьяволов" Поль Погба вышел на замену во втором тайме. Француз заменил Лингарда на 64-й минуте матча.
Это первое появление полузащитника на футбольном поле с 30 сентября. Тогда после матча с лондонским "Арсеналом" Поль получил травму.
В нынешнем сезоне 26-летний Погба принял участие в 7 матчах.
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