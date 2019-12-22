  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Погба появился на поле впервые с 30-го сентября
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Погба появился на поле впервые с 30-го сентября

Англия
(1 голосов)

Француз вышел на замену в матче с "Уотфордом"

Погба появился на поле впервые с 30-го сентября
Новина українською

В рамках 18-го тура АПЛ "Уотфорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" 2:0.

Хавбек "красных дьяволов" Поль Погба вышел на замену во втором тайме. Француз заменил Лингарда на 64-й минуте матча.

Это первое появление полузащитника на футбольном поле с 30 сентября. Тогда после матча с лондонским "Арсеналом" Поль получил травму.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба принял участие в 7 матчах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Поль Погба АПЛ Уотфорд Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...