Харри Магуайр: Мы не можем понять, почему у МЮ все так получается

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился мыслями после поражения от "Уотфорда" в рамках 18-го тура АПЛ.

"Мы не можем понять, почему так получается. Команда хорошо работает на тренировках, и это все, что мы можем сделать – готовиться к играм столь же усердно, как к выездному матчу с "Манчестер Сити", в котором мы смогли победить.

Такие результаты разочаровывают. Всегда считаю, что в матчах с командами из нижней половины таблицы первый гол – решающий. У нас были шансы", – рассказал Харри Магуайр.