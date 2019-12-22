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Харри Магуайр: Мы не можем понять, почему у МЮ все так получается
Защитник "красных дьяволов" прокомментировал выездное поражение
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр поделился мыслями после поражения от "Уотфорда" в рамках 18-го тура АПЛ.
"Мы не можем понять, почему так получается. Команда хорошо работает на тренировках, и это все, что мы можем сделать – готовиться к играм столь же усердно, как к выездному матчу с "Манчестер Сити", в котором мы смогли победить.
Такие результаты разочаровывают. Всегда считаю, что в матчах с командами из нижней половины таблицы первый гол – решающий. У нас были шансы", – рассказал Харри Магуайр.
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Источник:Goal.com
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