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Манчестер Юнайтед готов заплатить за Мэддисона 90 миллионов евро

Англия
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Но игрок в ближайшее время может продлить контракт с лисами

Манчестер Юнайтед готов заплатить за Мэддисона 90 миллионов евро
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" этим летом предложит за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона € 90 млн. Об этом сообщает Daily Star.

Ранее сообщалось, что англичанин может подписать новый контракт с клубом. Но, как утверждает источник, это не станет препятствием для "МЮ".

Манкунианский клуб готов сделать полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-лиге. Минувшим летом за такие же деньги в "Манчестер Юнайтед" перешёл бывший защитник "Лестера" Гарри Магуайр.

Джеймс Мэддисон принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. 23-летний англичанин забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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В статье: Манчестер Юнайтед Лестер Сити Джеймс Мэддисон
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