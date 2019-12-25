Манчестер Юнайтед готов заплатить за Мэддисона 90 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" этим летом предложит за полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона € 90 млн. Об этом сообщает Daily Star.

Ранее сообщалось, что англичанин может подписать новый контракт с клубом. Но, как утверждает источник, это не станет препятствием для "МЮ".

Манкунианский клуб готов сделать полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-лиге. Минувшим летом за такие же деньги в "Манчестер Юнайтед" перешёл бывший защитник "Лестера" Гарри Магуайр.

Джеймс Мэддисон принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. 23-летний англичанин забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.