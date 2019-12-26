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Лестер - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Где 26.12.2019 покажут видео онлайн трансляцию центрального матча 19-го тура АПЛ

Лестер - Ливерпуль: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Встреча лидеров АПЛ не может не вызывать повышенный интерес у футбольных болельщиков. Ведь уже в ближайшее время может решиться судьба первого места в чемпионате Англии. "Ливерпуль" и "Лестер" показывают зрелый и содержательный футбол, хотя и проблем у них хватает. Плотный график игр, английский боксинг-дей настоящее испытание для любого коллектива.

Подробнее о матче Лестер - Ливерпуль читайте в отдельном материале.

АПЛ. 19-й тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Лестер 22:00 Ливерпуль

Текстовую онлайн трансляцию матча читайте на UA-Футбол >>

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Ливерпуль "Лестер Сити"
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