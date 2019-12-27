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Манчестер Юнайтед нацелился на игрока Эвертона

Англия
(1 голосов)

Сульшеру нужен Ришарлисон

Манчестер Юнайтед нацелился на игрока Эвертона
Новина українською

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По информации Evening Standart, форвард "ирисок" является трансферной целью манкунианцев в январе. Ожидается, что "МЮ" в ближайшее время проведет переговоры с представителями бразильца, где обсудят возможный переход Ришарлисона.

В текущем сезоне АПЛ 22-летний Ришарлисон в составе "Эвертона" провел 19 матчей и забил 6 мячей.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Манчестер Юнайтед Ришарлисон
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