"Кто считает очки в декабре?" Ливерпуль – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча и видео гола

Скорее всего, подопечные Юргена Клоппа сейчас борются уже не с "Лестером" и "Манчестер Сити", а с самими собой – гандикап после 20 туров первенства между мерсисайдцами и преследователями достаточно большой (13 очков от "лисов" плюс игра в запасе). Тем не менее, сам немец поспешил всех успокоить и отмечает в интервью после матча с "Вулвз": "Кто считает очки в декабре? Мы только построили фундамент". Действительно, заложенный базис позволяет "красным" добиваться результата даже в эконом-режиме – "Ливерпуль" подсел под конец декабря, что было видно во втором тайме, но уверенно сумел сохранить результат в домашних стенах.

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Вулверхэмптон".

Ливерпуль. "Энфилд".

"Ливерпуль" – "Вулверхэмптон" 1:0

Гол: Мане (43)