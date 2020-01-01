Манчестер Сити - Эвертон. Прогноз на матч АПЛ

В четырех последних встречах с "Эвертоном" команда Гвардиолы не знала проблем – четыре уверенные победы, мерсисайдцам откровенно сложно противостоять "горожанам". Начало нового года "Ман Сити" вполне может начать с виктории. Однако относительно недавно – в августе 2018-го – "ириски" на поле "горожан" отстояли приемлемую ничью 1:1. А сейчас с новым наставником ливерпульский клуб может быть особенно опасным, Карло Анчелотти знает рецепты удачных противостояний с грандами.

АПЛ. 21-й тур

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)

Ман Сити 19:30 Эвертон

Как манчестерский, так и ливерпульский клубы завершили прошлый 2019-й год победами. "Эвертон" в 20-м туре в гостях разобрался с "Ньюкаслом" 2:1. Более того, беспроигрышная серия "ирисок" продолжается в пяти матчах подряд (3 победы и 2 ничьи), в этом тяжелом сезоне это достижение для команды, тем более, что пострадали от "Эвертона" не кто-либо, а "Челси", "Ман Юнайтед" и "Арсенал".

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Команда Гвардиолы в пяти последних матчах одержала три победы при двух поражениях, в 20-м туре был обыгран "Шеффилд Юнайтед" 2:0. В определенные игровые периоды "горожане" показывают очень достойный, чемпионский футбол, но случаются и провалы, как, например, "Вулверхэмптон" совсем недавно, 27 декабря, одолел фаворита (3:2).

"Манчестер Сити" все еще остается на третьем месте в турнирной таблице и далеко не фаворит в чемпионской гонке, многие специалисты уверены, что "Лестер" имеет бльше шансов догнать "Ливерпуль", чем "горожане". Это унизительно для действующего чемпиона с таким подбором исполнителей. И про исполнителей... украинские болельщики вправе рассчитывать вновь увидеть в основе фартового для своей команды Александра Зинченко. Прогноз: непростая победа хозяев на жилах 2:1.