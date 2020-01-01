Лэмпард: Я разочарован результатом. Мы не смогли убить интригу

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат поединка лондонцев с "Брайтоном", в котором была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

"Синие" забили быстрый гол в начале встречи, но не смогли развить успех и в итоге упустили победный результат. После матча Лэмпард не скрывал свое разочарование.

"Я разочарован результатом. Мы должны были обеспечить себе комфортное преимущество до перерыва, но не смогли воспользоваться своим преимуществом. Мы забили гол, контролировали мяч, но не смогли убить интригу. Поэтому позволили "Брайтону" остаться в игре, и в концовке они сравняли счет", – отметил наставник лондонского клуба в в комментарии BT Sport.