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Гвардиола: Канселу следует решить хочет ли он оставаться в нашем клубе, готов ли он бороться
Пока что португалец не проявил себя
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможной продаже защитника Жоау Канселу.
"Канселу? Он сам должен принять решение готов ли он остаться в команде. Хочет ли он бороться за место в старте. Это будет его выбор. В этой стране каждый волен делать со своей жизнью, что угодно", - заявил испанец.
Напомним, что Канселу этим летом сменил "Ювентус" на "Ман Сити". Однако пока что проигрывает конкуренцию Кайлу Уокеру, сыграв за английскую команду лишь 10 матчей.
Ранее была инфомарция, что в аренде футболиста заинтересована "Валенсия".