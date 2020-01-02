Гвардиола: Канселу следует решить хочет ли он оставаться в нашем клубе, готов ли он бороться

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о возможной продаже защитника Жоау Канселу.

"Канселу? Он сам должен принять решение готов ли он остаться в команде. Хочет ли он бороться за место в старте. Это будет его выбор. В этой стране каждый волен делать со своей жизнью, что угодно", - заявил испанец.

Напомним, что Канселу этим летом сменил "Ювентус" на "Ман Сити". Однако пока что проигрывает конкуренцию Кайлу Уокеру, сыграв за английскую команду лишь 10 матчей.

Ранее была инфомарция, что в аренде футболиста заинтересована "Валенсия".