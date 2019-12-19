Валенсия хочет арендовать крайнего защитника Ман Сити

Жоау Канселу этим летом принял решение сменить "Ювентус" на "Манчестер Сити". Пока что данный переход нельзя назвать целиком удачным.

Защитник проигрывает конкуренцию англичанину Кайлу Уокеру и очень редко выходит в старте. На помощь футболисту хочет прийти "Валенсия".

Как сообщает Super Deporte, "летучие мыши" хотели бы арендовать Канселу уже в январе. Тьерри Коррейя, который был подписан летом, не впечатляет тренера испанцев. Португалец выступал за испанский клуб на протяжении трех сезонов.

Во вчерашнем матче кубка лиги Канселу вышел в старте. Помимо первого забитого гола, он также запомнился неспортивным поведением.