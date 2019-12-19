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Валенсия хочет арендовать крайнего защитника Ман Сити

Испания
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Португалец пока что не впечатляет

Валенсия хочет арендовать крайнего защитника Ман Сити
UA-Футбол
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Жоау Канселу этим летом принял решение сменить "Ювентус" на "Манчестер Сити". Пока что данный переход нельзя назвать целиком удачным.

Защитник проигрывает конкуренцию англичанину Кайлу Уокеру и очень редко выходит в старте. На помощь футболисту хочет прийти "Валенсия".

Как сообщает Super Deporte, "летучие мыши" хотели бы арендовать Канселу уже в январе. Тьерри Коррейя, который был подписан летом, не впечатляет тренера испанцев. Португалец выступал за испанский клуб на протяжении трех сезонов.

Во вчерашнем матче кубка лиги Канселу вышел в старте. Помимо первого забитого гола, он также запомнился неспортивным поведением.

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В статье: Манчестер Сити Валенсия Жоау Канселу
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