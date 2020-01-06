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Пеп Гвардиола: Когда меня не было в Манчестере, Сити был шумным соседом для Юнайтед

Англия
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Испанский наставник высказался о соперничестве с "Юнайтед"

Пеп Гвардиола: Когда меня не было в Манчестере, Сити был шумным соседом для Юнайтед
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола поделился мыслями насчет соперничества "горожан" с "Манчестер Юнайтед".

"Я знаю, что в те года, когда меня не было в Манчестере, "Сити" был шумным соседом. Теперь же я не знаю, кто мы такие.

Сульшер? Думаю, он начинает видеть в своей команде то, что и хотел. Именно это я чувствую, когда вижу его команду. Даже в последней игре против "Арсенала", которую они проиграли, было точно понятно, чего он хочет. Непросто управлять командой, взять на себя управление большим клубом, от которого всегда требовали побед во всех соревнованиях, но я думаю, что каждому тренеру нужно время, и у меня есть ощущение, что "Ман Юнайтед" начинает играть так, как он хочет.

Игра с "МЮ"? Как они быстры, как они бегут в контратаку, как солидны, как агрессивны! Мы пропустили несколько контратак в начале, и всего за две-три секунды они добирались до штрафной, потому что у них есть невероятный темп и талант, чтобы это делать. В целом та игра была хорошей. Мы создавали моменты и, к сожалению, не смогли победить", – рассказал Пеп Гвардиола.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Манчестер Юнайтед Пеп Гвардиола
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Источник:
The Independent
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