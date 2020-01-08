Милан попытается подписать защитника Челси

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен может переехать в Италию.

По информации Gazzetta dello Sport, 23-летним датчанином интересуется "Милан", который не сумел договориться с "Барселоной" о подписании Жана-Клера Тодибо. Переговоры с каталонцами велись несколько недель, однако договоренности так и не было достигнуто.

Теперь же "Милан" сосредоточился на покупке Кристенсена, который в "Челси" в этом сезоне имеет не так много игровой практики. Он провел только восемь матчей в чемпионате Англии. Альтернативой Кристенсену является Симон Кьяер из "Севильи", который играет в нынешнем сезоне на правах аренды за "Аталанту".