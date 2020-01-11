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Фрэнк Лэмпард: Очень убедительная победа над Бернли. Мы показали себя хорошо

Англия
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Наставник "аристократов" прокомментировал победу над "Бернли"

Фрэнк Лэмпард: Очень убедительная победа над Бернли. Мы показали себя хорошо
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги после победы над "Бернли" в матче 22-го тура АПЛ.

"Очень убедительная победа. Думаю, что были отрезки отличной игры, но и выступление в целом было превосходным.

Мы играли с очень правильным настроем – особенно Баркли и Хадсон-Одои. Сегодня мы задали стандарт качества, до которого мы не дотягивали в последнее время.

Насчет Риса Джеймса, то он все еще очень, очень молод. С точки зрения качества игры он становится все лучше. Он отличный игрок в процессе своего становления. Если он продолжит усердно работать, то у него отличные шансы", – рассказал Фрэнк Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Бернли
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Источник:
BBC
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