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Фрэнк Лэмпард: Очень убедительная победа над Бернли. Мы показали себя хорошо
Наставник "аристократов" прокомментировал победу над "Бернли"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги после победы над "Бернли" в матче 22-го тура АПЛ.
"Очень убедительная победа. Думаю, что были отрезки отличной игры, но и выступление в целом было превосходным.
Мы играли с очень правильным настроем – особенно Баркли и Хадсон-Одои. Сегодня мы задали стандарт качества, до которого мы не дотягивали в последнее время.
Насчет Риса Джеймса, то он все еще очень, очень молод. С точки зрения качества игры он становится все лучше. Он отличный игрок в процессе своего становления. Если он продолжит усердно работать, то у него отличные шансы", – рассказал Фрэнк Лэмпард.