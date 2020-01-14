Хендерсон - лучший футболист года в сборной Англии

С небольшим опозданием Англия начала подводить итоги года. Был выбран лучший футболист национальной сборной.

Им стал полузащитник (и капитан) "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. В борьбе за престижную награду он опередил Гарри Кейна и Рахима Стерлинга.

В прошедшем году Джордан провел за сборную "трех львов" семь матчей. Он помог команде Саутгейта выйти на Евро-2020, а также завоевать бронзу в турнире Лиги Наций.

Отметим, что совсем недавно одноклубник Хендерсона был признан игроком года в Африке.