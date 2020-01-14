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Хендерсон - лучший футболист года в сборной Англии
Игрок "Ливерпуля" снова всех опередил
С небольшим опозданием Англия начала подводить итоги года. Был выбран лучший футболист национальной сборной.
Им стал полузащитник (и капитан) "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. В борьбе за престижную награду он опередил Гарри Кейна и Рахима Стерлинга.
В прошедшем году Джордан провел за сборную "трех львов" семь матчей. Он помог команде Саутгейта выйти на Евро-2020, а также завоевать бронзу в турнире Лиги Наций.
Отметим, что совсем недавно одноклубник Хендерсона был признан игроком года в Африке.
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