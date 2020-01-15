  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пополняя лазарет: Лучший бомбардир МЮ получил травму, проведя на поле лишь 16 минут
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пополняя лазарет: Лучший бомбардир МЮ получил травму, проведя на поле лишь 16 минут

Англия
(1 голосов)

Очередная проблема Сульшера

Пополняя лазарет: Лучший бомбардир МЮ получил травму, проведя на поле лишь 16 минут
UA-Футбол
Новина українською

В рамках переигровки кубкового матча, "Манчестер Юнайтед" принимал "Вулверхэмптон". "Дьяволы" победили со счетом 1:0.

Печальным матч стал для Маркуса Рашфорда. Нападающий сборной Англии вышел спасать свою команду (при счете 0:0), но проведя на поле лишь 16 минут, получил травму.

О степени серьезности ничего неизвестно. Маркус очень долго держался за спину. Отметим, что в лазарете "МЮ" сейчас находятся Погба, Байи, Магуйар и Мактоминей.

В текущем сезоне Рашфорд провел 28 матчей и забил 20 голов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...