Пополняя лазарет: Лучший бомбардир МЮ получил травму, проведя на поле лишь 16 минут

В рамках переигровки кубкового матча, "Манчестер Юнайтед" принимал "Вулверхэмптон". "Дьяволы" победили со счетом 1:0.

Печальным матч стал для Маркуса Рашфорда. Нападающий сборной Англии вышел спасать свою команду (при счете 0:0), но проведя на поле лишь 16 минут, получил травму.

О степени серьезности ничего неизвестно. Маркус очень долго держался за спину. Отметим, что в лазарете "МЮ" сейчас находятся Погба, Байи, Магуйар и Мактоминей.

В текущем сезоне Рашфорд провел 28 матчей и забил 20 голов.