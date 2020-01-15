Англия
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Пополняя лазарет: Лучший бомбардир МЮ получил травму, проведя на поле лишь 16 минут
Очередная проблема Сульшера
В рамках переигровки кубкового матча, "Манчестер Юнайтед" принимал "Вулверхэмптон". "Дьяволы" победили со счетом 1:0.
Печальным матч стал для Маркуса Рашфорда. Нападающий сборной Англии вышел спасать свою команду (при счете 0:0), но проведя на поле лишь 16 минут, получил травму.
О степени серьезности ничего неизвестно. Маркус очень долго держался за спину. Отметим, что в лазарете "МЮ" сейчас находятся Погба, Байи, Магуйар и Мактоминей.
В текущем сезоне Рашфорд провел 28 матчей и забил 20 голов.
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