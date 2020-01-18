Жозе Моуриньо: Мы заслуживали победы над Уотфордом

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился мыслями после ничьи с "Уотфордом" в рамках 23-го туру АПЛ.

"Я буду говорить об игре "Тоттенхэма", отделяя это от судейства и решений ВАР, которые я предпочту не комментировать.

"Тоттенхэм" играл очень хорошо. Мы отлично начали. Мы доминировали в первом тайме, пока "Уотфорд" не начал делать то же, что и всегда – у них был период, когда они выигрывали больше подборов, чаще доставлять мяч в штрафную. Невозможно все время доминировать в игре с ними.

Во втором тайме игра была 50 на 50. В конце мы пытались использовать все, что есть, чтобы добавить больше энергии, больше качества с выходом Эриксена. Мы были в нескольких миллиметрах от победы в матче. В целом это был хороший матч. Думаю, что мы заслуживали победы в этом матче. Проиграть было бы слишком тяжело для парней", – рассказал Жозе Моуриньо.