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Жозе Моуриньо: Мы заслуживали победы над Уотфордом

Англия
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Наставник "шпор" прокомментировал ничью с "Уотфордом"

Жозе Моуриньо: Мы заслуживали победы над Уотфордом
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо поделился мыслями после ничьи с "Уотфордом" в рамках 23-го туру АПЛ.

"Я буду говорить об игре "Тоттенхэма", отделяя это от судейства и решений ВАР, которые я предпочту не комментировать.

"Тоттенхэм" играл очень хорошо. Мы отлично начали. Мы доминировали в первом тайме, пока "Уотфорд" не начал делать то же, что и всегда – у них был период, когда они выигрывали больше подборов, чаще доставлять мяч в штрафную. Невозможно все время доминировать в игре с ними.

Во втором тайме игра была 50 на 50. В конце мы пытались использовать все, что есть, чтобы добавить больше энергии, больше качества с выходом Эриксена. Мы были в нескольких миллиметрах от победы в матче. В целом это был хороший матч. Думаю, что мы заслуживали победы в этом матче. Проиграть было бы слишком тяжело для парней", – рассказал Жозе Моуриньо.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Уотфорд
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Источник:
BBC
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