АПЛ. День ничьих - по одному балу набирают Ман Сити, Арсенал, Вест Хэм и Эвертон

АПЛ. 23-й тур

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В английских спортивных СМИ уже давно поднимают вопрос "GAME OVER?" в чемпионской гонке, но сейчас особо актуальна тема окончания борьбы за первое место. "Ливерпуль" делает все возможное, чтобы как можно раньше обеспечить себе долгожданный приз, помогает ему и "Ман Сити". Удивительная ничья "горожан", большую часть игрового времени хозяева проигрывали, потом отыгрались и вышли вперед. А победу упустили после банальной ошибки одного из самых опытных игроков.

Де Брюйне не смог забить в дебюте, потом еще несколько хороших атак провели подопечные Гвардиолы, но и "орлы" активизировались, создав пару моментов. В отличие от соперника "Кристал Пэлас" свой момент реализовал. После углового Кэхилл головой отдал пас на Тосуна, который пробил (опять же головой) в дальний угол - 0:1.

Бросились вперед "горожане", часто мучались, долго не могли забить, но все же Агуэро распечатал ворота Гуайта. На дальнюю штангу отдал пас Жезус и Серхио замкнул передачу. Через три минуты Менди навесил с фланга в центр штрафной, защита забыла про Агуэро, который неотразимо пробил головой.

А на последней минуте основного времени Заха прорвался к штрафной и прострелил в центр, по инерции Фернандиньо набегал на мяч, выбить его не смог, переправив снаряд в сетку - 2:2. Драматическая, во многом уникальная, зрелищная, и справедливая развязка.

Стадион: Этихад (Манчестер)

Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Манчестер Сити - Кристал Пэлас 2:2

Голы: Агуэро 82, Агуэро 89 - Тосун 39, Фернандиньо 90 (а.г.)

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 5. Стоунз, 22. Менди, 27. Канселу, 7. Стерлинг (Родри 89), 17. де Брюйне, 20. Бернарду Силва (Марез 73), 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 21. Д. Силва (Жезус 62), 10. Агуэро.

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 8. Куяте, 24. Кэхилл, 34. Келли, 44. Ридевалд (Уорд 90), 5. Томкинс, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю, 20. Тосун (Уикхэм 81).

Предупреждения: Менди 58 - Маккарти 13, Айю 26

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Стадион: Эмирейтс (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Арсенал Лондон - Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Мартинелли 45 - Флэк 83

Арсенал: 1. Лено, 20. Мустафи, 23. Луис, 11. Торрейра, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака, 87. Сака, 10. Озил, 9. Ляказетт (Нкетиа 74), 19. Пепе, 35. Мартинелли.

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм (Бешич 76), 12. Иган, 5. О`Коннелл, 4. Флек, 7. Ландстрем (Робинсон 67), 16. Норвуд, 9. Макберни, 22. Муссе (Шарп 56).

Предупреждения: Джака 90+1 - Норвуд 4

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Стадион: Олимпийский (Лондон)

Вест Хэм - Эвертон 1:1

Голы: Диоп 40 - Калверт-Льюин 44

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Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Астон Вилла 1:1

Голы: Троссар 39 - Грилиш 76

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Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Вулверхэмптон 2:3

Голы: Беднарек 16, Лонг 36 - Педру Нету 53, Хименес 64 (пен.), Хименес 77

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Стадион: Карроу Роуд (Норвич)

Норвич - Борнмут 1:0

Голы: Пукки 35 (пен.)

Удаления: Годфри 76 - Кук 33