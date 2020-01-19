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Давид Сильва – первый игрок Ман Сити, сыгравший 300 матчей в АПЛ

Англия
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Легенда проводит прощальный сезон на "Этихаде"

Давид Сильва – первый игрок Ман Сити, сыгравший 300 матчей в АПЛ
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Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва вышел в стартовом составе команды на матч с "Кристал Пэлас" (2:2). Таким образом испанец стал первым игроком в истории клуба, принявшим участие в 300-ста матчах АПЛ.

34-летний плеймейкер отметился в этих поединках 57 голами и 90 результативными передачами (7-й лучший ассистент Премьер-лиги за всю историю).

Напомним, Давид Сильва перебрался на "Этихад" в 2010-м году. За это время он выиграл 4 титула АПЛ, 4 Кубка Лиги, 2 Кубка Англии и 3 Суперкубка.

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В статье: Давид Сильва Манчестер Сити (Англия)
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