Мозес снова отправится в аренду

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что защитник Виктор Мозес будет снова отправлен в аренду в другую команду. Напомним, с начала 2019 года Мозес выступал за "Фенербахче" на правах аренды. В услугах защитника заинтересован "Интер".

"Мозес возвращается в клуб с возможностью перехода в другую команду. Сейчас переговоры продолжаются", — приводит слова Лэмпарда La Gazzetta dello Sport.

В этой кампании Мозес принял участие в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе 29-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача.