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Мозес снова отправится в аренду

Англия
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Это подтвердил главный тренер синих Фрэнк Лэмпард

Мозес снова отправится в аренду
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Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что защитник Виктор Мозес будет снова отправлен в аренду в другую команду. Напомним, с начала 2019 года Мозес выступал за "Фенербахче" на правах аренды. В услугах защитника заинтересован "Интер".

"Мозес возвращается в клуб с возможностью перехода в другую команду. Сейчас переговоры продолжаются", — приводит слова Лэмпарда La Gazzetta dello Sport.

В этой кампании Мозес принял участие в 7 матчах во всех турнирах на клубном уровне. В активе 29-летнего игрока 1 гол и 1 результативная передача.

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В статье: Виктор Мозес Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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