Гвардиола: Ливерпуль сейчас невероятен, но меня интересует только моя команда

Наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о главных проблемах своей команды. Не обошлось и без сравнения с "Ливерпулем".

"Нельзя не сказать, что "Ливерпуль" сейчас невероятен. Он показывает нечто невероятное как в плане игры, так и в плане результатов. Мы не побеждаем так часто как "Ливерпуль", и пропускаем больше "Ливерпуля".

Но сейчас меня интересует только моя команда. Я постоянно думаю о том, как улучшить нашу игру. Однако это не так просто", - цитирует тренера Sky Sports.

Ранее основной защитник "Ливерпуля" заявил, что не хочет заранее говорить о чемпионстве "красных".