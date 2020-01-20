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Гвардиола: Ливерпуль сейчас невероятен, но меня интересует только моя команда

Англия
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Проблем у испанца хватает

Гвардиола: Ливерпуль сейчас невероятен, но меня интересует только моя команда
UA-Футбол
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Наставник "Ман Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о главных проблемах своей команды. Не обошлось и без сравнения с "Ливерпулем".

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"Нельзя не сказать, что "Ливерпуль" сейчас невероятен. Он показывает нечто невероятное как в плане игры, так и в плане результатов. Мы не побеждаем так часто как "Ливерпуль", и пропускаем больше "Ливерпуля".

Но сейчас меня интересует только моя команда. Я постоянно думаю о том, как улучшить нашу игру. Однако это не так просто", - цитирует тренера Sky Sports.

Ранее основной защитник "Ливерпуля" заявил, что не хочет заранее говорить о чемпионстве "красных".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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