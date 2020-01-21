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СМИ: Тоттенхэм хочет зимой подписать Бэйла

Англия
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Однако вероятность трансфера не очень высока

СМИ: Тоттенхэм хочет зимой подписать Бэйла
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм", по-прежнему расчитывает заполучить Гарета Бэйла. Об этом сообщает журналист издания El Chiringuito.

Вчера в Мадриде встречу провели президенты двух клубов - Флорентино Перес и Даниел Леви. Они обсудили вероятность перехода в январе.

Ранее агент Гарета Бэйла заявил, что зимой валлиец не покинет команду. Летом форвард готов покинуть Мадрид, и "Тоттенхэм" был одним из претендентов.

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Напомним, что "шпорам" в это трансферное окно нужно подписать игрока в атаку, так как Гарри Кейн пропустит более трех месяцев из-за травмы.

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В статье: Гарет Бэйл Флорентино Перес Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Даниел Леви
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