СМИ: Тоттенхэм хочет зимой подписать Бэйла

Лондонский "Тоттенхэм", по-прежнему расчитывает заполучить Гарета Бэйла. Об этом сообщает журналист издания El Chiringuito.

Вчера в Мадриде встречу провели президенты двух клубов - Флорентино Перес и Даниел Леви. Они обсудили вероятность перехода в январе.

Ранее агент Гарета Бэйла заявил, что зимой валлиец не покинет команду. Летом форвард готов покинуть Мадрид, и "Тоттенхэм" был одним из претендентов.

Напомним, что "шпорам" в это трансферное окно нужно подписать игрока в атаку, так как Гарри Кейн пропустит более трех месяцев из-за травмы.