Трансфера не будет: МЮ отказался платить 80 миллионов за капитана Спортинга

Бруну Фернандеш продолжит свои выступления в португальском чемпионате. Об этом сообщает английский источник Goal.

Капитан "Спортинга" долгое время вел переговоры с "Манчестер Юнайтед". Однако клуб отказался заплатить за него 80 миллионов евро, которые требовали португальцы.

Руководство "дьяволов" решило, что Бруну не стоит больше 60 миллионов. Сам полузащитник был готов к переходу и даже согласовал контракт.

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В текущем сезоне Фернандеш провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач.