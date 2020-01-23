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Трансфера не будет: МЮ отказался платить 80 миллионов за капитана Спортинга
Видно, руководство все устраивает
Бруну Фернандеш продолжит свои выступления в португальском чемпионате. Об этом сообщает английский источник Goal.
Капитан "Спортинга" долгое время вел переговоры с "Манчестер Юнайтед". Однако клуб отказался заплатить за него 80 миллионов евро, которые требовали португальцы.
Руководство "дьяволов" решило, что Бруну не стоит больше 60 миллионов. Сам полузащитник был готов к переходу и даже согласовал контракт.
В текущем сезоне Фернандеш провел 26 матчей, забил 15 голов и отдал 8 голевых передач.
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23.01.2020 в 22:19
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