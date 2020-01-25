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Жозе Моуриньо: Неприятно узнать о трансфере Эриксена 25 января

Англия
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Португальский наставник высказался насчет перехода датчанина в "Интер"

Жозе Моуриньо: Неприятно узнать о трансфере Эриксена 25 января
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Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий трансфер Кристиана Эриксена в "Интер".

"Тоттенхэм" – последние, кого в этой ситуации можно винить. Я лишь хочу сказать, что такой ситуации не должно быть 25 января.

Могу только отметить, что Эриксен с момента моего прибытия ведет себя очень, очень профессионально как по отношению ко мне, так и по отношению к команде. Но оказаться в такой ситуации 25 января неприятно", – заявил Жозе Моуриньо.

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В статье: Жозе Моуриньо Кристиан Эриксен Интер (Италия) Тоттенхэм (Лондон)
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