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Жозе Моуриньо: Неприятно узнать о трансфере Эриксена 25 января
Португальский наставник высказался насчет перехода датчанина в "Интер"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал предстоящий трансфер Кристиана Эриксена в "Интер".
"Тоттенхэм" – последние, кого в этой ситуации можно винить. Я лишь хочу сказать, что такой ситуации не должно быть 25 января.
Могу только отметить, что Эриксен с момента моего прибытия ведет себя очень, очень профессионально как по отношению ко мне, так и по отношению к команде. Но оказаться в такой ситуации 25 января неприятно", – заявил Жозе Моуриньо.
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