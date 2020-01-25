Лэмпард: Звучу как заезженная пластинка. Мы играли хорошо, но мы сами себе создаем проблемы

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мыслями после победы над "Халл Сити" в рамках 4-го раунда Кубка Англии.

"Хорошая новость в том, что мы прошли дальше, плохая – это был маленький пример всего нашего сезона. Игра была в наших руках, и мы играли по хорошей структуре. Но когда соперник не сдается, нужно продолжать давить. Мы хорошо выступаем, но мы не ставим точку в игре. Мы сами создаем себе проблемы.

Это непросто. Мы усердно стараемся перед воротами, но мяч не идет. Чувствую, что звучу как заезженная пластинка. Мы больше владели мячом, больше били по воротам, но это не считается.

Все это о нас. Есть травмированные, восстанавливающиеся игроки. Но я постоянно это говорю. Но мы не можем не видеть примеры перед глазами. У "Ньюкасла" то же самое, у "Арсенала". Посыл ясен", – поделился Фрэнк Лэмпард.