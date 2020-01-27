Экс-игрок Атлетико Карраско может оказаться в чемпионате Англии

Полузащитник китайского "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско может вновь оказаться в Европе. Об этом сообщает Sky Sports.

Сейчас переговоры по трансферу бельгийца ведет "Кристал Пэлас". Пока что, лондонская команда намерена арендовать футболиста, а летом выкупить его контракт.

Вингер уже давно изъявлял желание покинуть китайский чемпионат, а потому трансфер более чем вероятен. Ранее Карраско хотели подписать "Наполи" и "Арсенал".

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Напомним, что Янник с 2018 года играет в Поднебесной. Он успел провести 52 матча, в которых забил 24 гола.