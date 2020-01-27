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Экс-игрок Атлетико Карраско может оказаться в чемпионате Англии

Англия
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Бельгиец давно хочет вернуться на европейский континент

Экс-игрок Атлетико Карраско может оказаться в чемпионате Англии
UA-Футбол
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Полузащитник китайского "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско может вновь оказаться в Европе. Об этом сообщает Sky Sports.

Сейчас переговоры по трансферу бельгийца ведет "Кристал Пэлас". Пока что, лондонская команда намерена арендовать футболиста, а летом выкупить его контракт.

Вингер уже давно изъявлял желание покинуть китайский чемпионат, а потому трансфер более чем вероятен. Ранее Карраско хотели подписать "Наполи" и "Арсенал".

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Напомним, что Янник с 2018 года играет в Поднебесной. Он успел провести 52 матча, в которых забил 24 гола.

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Янник Феррейра Карраско Далянь Ифан
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