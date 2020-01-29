Бруну Фернандеш завтра пройдет медосмотр в МЮ

Полузащитник лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеш в ближайшее время станет игроком "МЮ". Уже завтра, 30 января он пройдет медицинское обследование, сообщается в "твиттере" журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что манкунианцы заплатят за футболиста € 55 млн. Сделка должна быть оформлена до закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии, в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал семь результативных передач. Контракт хавбека с клубом действует до лета 2023 года.