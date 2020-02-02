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Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Видеообзор центрального матча 25-го тура АПЛ

Англия
(1 голосов)

Победа в стиле "Special One"

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Видеообзор центрального матча 25-го тура АПЛ
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Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".

АПЛ. 25 тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0

Голы: Бергвейн 63, Сон Мин 71

Незабитый пенальти - Гюндоган 40

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 39. Танганга, 8. Уинкс, 18. Ло Чельсо, 20. Алли (Ламела 70), 27. Лукас Моура (Дайер 84), 7. Сон Мин, 23. Бергвейн (Ндомбеле 70).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 30. Отаменди, 7. Стерлинг (Б. Силва 84), 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 10. Агуэро (Канселу 65), 26. Марез (Жезус 73).

Предупреждения: Алдервейрелд 42, Ло Чельсо 66 - Стерлинг 13, Уолкер 34, Зинченко 42

Удаления: Зинченко 61

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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