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Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Видеообзор центрального матча 25-го тура АПЛ
Победа в стиле "Special One"
Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура АПЛ "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити".
АПЛ. 25 тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0
Голы: Бергвейн 63, Сон Мин 71
Незабитый пенальти - Гюндоган 40
Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 39. Танганга, 8. Уинкс, 18. Ло Чельсо, 20. Алли (Ламела 70), 27. Лукас Моура (Дайер 84), 7. Сон Мин, 23. Бергвейн (Ндомбеле 70).
Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 30. Отаменди, 7. Стерлинг (Б. Силва 84), 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 10. Агуэро (Канселу 65), 26. Марез (Жезус 73).
Предупреждения: Алдервейрелд 42, Ло Чельсо 66 - Стерлинг 13, Уолкер 34, Зинченко 42
Удаления: Зинченко 61