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Моуриньо: Пеп? Я отношусь к Гвардиоле лучше, чем вы только можете себе представить
Respect!
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы (2:0). Слова португальца приводит BBC.
"Важно было победить, ведь наши конкуренты допустили осечки. Наша цель – 4 место в таблице. В сегодняшней встрече реален был любой результат, я доволен парнями. Только ассистент судьи сможет объяснить, почему Стерлинг не получил красную карточку. Кевин Френд, который был на VAR, должен еще раз пересмотреть момент".
"Гол, который забил Бергвейн – прекрасный способ отметить переход в новый клуб. Мы не оказывали давление на него – он очень умный и скромный парень, оформил непростой мяч. Гвардиола? Поверьте, я отношусь к Пепу лучше, чем вы только можете себе представить. Мы вместе работали на протяжении 3 лет".
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