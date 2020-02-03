Моуриньо: Пеп? Я отношусь к Гвардиоле лучше, чем вы только можете себе представить

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу своей команды над "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы (2:0). Слова португальца приводит BBC.

"Важно было победить, ведь наши конкуренты допустили осечки. Наша цель – 4 место в таблице. В сегодняшней встрече реален был любой результат, я доволен парнями. Только ассистент судьи сможет объяснить, почему Стерлинг не получил красную карточку. Кевин Френд, который был на VAR, должен еще раз пересмотреть момент".

"Гол, который забил Бергвейн – прекрасный способ отметить переход в новый клуб. Мы не оказывали давление на него – он очень умный и скромный парень, оформил непростой мяч. Гвардиола? Поверьте, я отношусь к Пепу лучше, чем вы только можете себе представить. Мы вместе работали на протяжении 3 лет".