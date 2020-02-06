В АПЛ вернули старые сроки летнего трансферного окна

Клубы АПЛ проголосовали за возвращение прежних сроков летнего трансферного окна, сообщается на официальном сайте лиги.

Теперь трансферный период будет подстроен под сроки других ведущих европейских чемпионатов. В этом году окно закроется 1 сентября.

В течение двух последних сезонов в Премьер-лиге летнее трансферное окно закрывалось за день до стартового матча 1-го тура. Таким образом, больше половины августа клубы из чемпионата Англии не имели возможности приобретать футболистов и могли лишь продавать их за границу.